SON DAKİKA: Sandıkların yarısından fazlası açıldı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de son durum...

SON DAKİKA: İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA SON DURUM...

Sandıkların büyük kısmı açılırken; İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi adayın önde olduğu merak konusu oldu. Peki büyükşehirlerde son durum ne? İşte detaylar...