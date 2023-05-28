SON DAKİKA: Sandıkların yarısından fazlası açıldı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de son durum...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Seçimler için oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener de açıklamalarda bulundu.
Ahmet Yener, yaptığı açıklamada saat 18.15 itibarıyla seçim yasaklarının kalktığını duyurdu.
SON DAKİKA: İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA SON DURUM...
Sandıkların büyük kısmı açılırken; İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi adayın önde olduğu merak konusu oldu. Peki büyükşehirlerde son durum ne? İşte detaylar...
İSTANBUL:
Kemal Kılıçdaroğlu: %51.1
Recep Tayyip Erdoğan: %48.9
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ANKARA:
Recep Tayyip Erdoğan: %50.1
Kemal Kılıçdaroğlu: 49.9
İZMİR:
Kemal Kılıçdaroğlu: %66.45
Recep Tayyip Erdoğan: %33.55
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