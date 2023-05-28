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Giriş Tarihi: 28.5.2023 20:10 Son Güncelleme: 28.5.2023 20:11

TBMM Başkanı Şentop'tan Başkan Erdoğan'a tebrik

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

AA
TBMM Başkanı Şentop’tan Başkan Erdoğan’a tebrik

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milletimizin kararı nettir; Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir. Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik ettim. Milletimiz için hayırlı ve mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

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TBMM Başkanı Şentop'tan Başkan Erdoğan'a tebrik
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