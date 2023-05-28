Türkiye sandık başında! Siyasiler oylarını bir bir kullanıyor

Türkiye'de tarihinin en önemli seçimlerinden biri için vatandaşlar sabah saat 08.00 itibarıyla sandık başına gitmeye başladı. Oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erecek.
ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oyunu kullandı. Bakan Bozdağ, TAD Rasime Polat İlkokuluna, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ile geldi. Oyunu 2102 numaralı sandıkta kullanan Bozdağ, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin tüm ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.
Oyunu kullandığını belirten Bozdağ, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda oyumu milletimizin ve ülkemizin geleceği için huzur, refah ve güven, istikrarın devamı için kullandık. Hayırlı olsun diliyorum. Gördüğüm kadarıyla Şanlıurfa'mızda ve ülkemizin dört bir yanında seçimin başladığı andan şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Şanlıurfa'da ve diğer yerlerde de seçimler büyük bir demokratik olgunluk içinde geçmektedir. Milletimizin milli iradesine ve demokrasisine sahip çıkması mükemmel. İnşallah bugün de aynı şekilde demokrasiye, milli iradeye sahip çıkacak, sandığına sahip çıkacaktır."
Bakan Bozdağ, seçimlere katılımın da yüksek olacağını düşündüğünü aktararak şunları kaydetti: "O yüzden de bütün vatandaşlarımızı sandığa gelmeye, milletimizin ve ülkemizin geleceği hakkında siyasi tercihini sandığa yansıtmaya davet ediyorum. Bir oy çok kıymetli, onun için geleceğe dair söz söylemenin yolu da demokratik yöntemlerde sandıkta iktidar tayin ederken söylemektir. Biri de budur. İnşallah vatandaşlarımız sandığa gelerek tercihlerini yansıtırlar. Milletimizin geleceğini kime emanet edeceğimize ortaklaşa karar vermiş oluruz. Şimdiden seçimlerimiz hayırlı olsun, uğurlu olsun. Milletimiz için, ülkemiz için, geleceğimiz için yol açıcı, yol gösterici olsun diye dua ediyorum."
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU
Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimde güvenlik için 601 bin 251 personelin görevlendirildiğini açıklayarak, "Bugün kolluk güçleri dışında silah taşımak yasaktır" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu İstanbul'da kullanarak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
Tüm Türkiye'de 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başlamıştır. Şuana kadar 601 bin 251 güvenlik görevlimiz bu seçim için görevlendirilmiştir. Sandık alanlarının güvenliğinin sağlanması için koordinasyon yapılmaya devam edilmektedir. Türkiye'de toplam 60 milyon 721 bin 745 seçmen oy kullanacak. Toplam 191 bin 885 sandıkta da oy kullanma işlemi devam edecektir. Deprem bölgesinde konteynerlarda oy kullanma işlemi başladı. Afet bölgesinde 1158 sandık kuruldu. Orada da her bir sandık alanı için konteyner alanları oluşturuldu. Bugün kolluk güçleri dışında silah taşımak yasaktır. Eğer bir kimlik kartı ihtiyacı söz konusuysa, nüfus dairelerimiz bugün de açıktır. 60 güne yakın bir süredir Türkiye'de demokrasi şenliği yaşanmaktadır. Seçim olayları da geçen seçimlere göre daha az olmuştur.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eşi Şengül Kurum ile birlikte oyunu TEB Ataşehir Ortaokulu'nda kullandı. Bakan Kurum, "
Milyonlarca vatandaşımızla birlikte bir kez daha sandık başına gidiyoruz. Yine demokratik bir olgunlukta tüm vatandaşlarımızın katılım sağlayacağı 14 Mayıs'ta olduğu gibi bir seçimi yaşama arzusuyla biz de oyumuzu kullandık. Seçimimiz, ülkemize milletimize ve tüm dünyaya hayırlı olsun. Yine bayram havasında geçsin. Akşam da inşallah Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız." sözlerine yer verdi.