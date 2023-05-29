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Giriş Tarihi: 29.5.2023 14:56 Son Güncelleme: 29.5.2023 15:01

Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi mesajı

Başkan Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu’nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul’un Fethi’nin 570’inci yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan’dan İstanbul’un Fethi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu'nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum."

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Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi mesajı
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