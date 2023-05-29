Fatih Portakal Sözcü TV’de isyan etti: Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı

"SİZ BU PARTİDEN GİTMELİSİNİZ"

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu'na seslenerek koltuğu bırakması gerektiğini söyledi. Portakal, "Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için oy verdim. Çünkü siyaset üstü bir konuma geldiniz ama artık siz bu partiden gitmelisiniz. Yerel seçim diyerek ertelememeniz gerekiyor." şeklinde konuştu.

"BAŞKA İNSANLARA BU KOLTUĞU VERMENİZ GEREKİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun girdiği her seçimi kaybettiğine dikkat çeken Portakal şunları söyledi:

"Seçime giren değil kazanan bir lider olmanız gerekiyor. Her seçime giriyorsunuz kaybedediyorsunuz, bu önemli bir seçimdi sizin için ve bu önemli seçimi kaybettikten sonra bir daha şansınızın olmaması gerekiyor. Sizin ayrılıp çocuklarınaza, eşinize, torunlarınıza vakit harcamanız gerekiyor. Başka insanlara bu koltuğu vermeniz gerekiyor."