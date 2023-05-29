Haberler Gündem Haberleri Fatih Portakal Sözcü TV'de isyan etti: Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
Giriş Tarihi: 29.5.2023 23:15 Son Güncelleme: 29.5.2023 23:18

Fatih Portakal Sözcü TV'de isyan etti: Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalif kesimden tepki yağıyor. CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV'de yaptığı yayın sırasında Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulundu. Portakal, "Sizin ayrılıp çocuklarınaza, eşinize, torunlarınıza vakit harcamanız gerekiyor. Başka insanlara bu koltuğu vermeniz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Fatih Portakal Sözcü TV’de isyan etti: Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı

Türkiye, 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına giderek ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek olan Cumhurbaşkanını seçti. Resmi olmayan sonuçlara göre; Başkan Erdoğan, rakibi Kılıçdaroğlu'na 2 milyondan fazla oy farkı atarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Kılıçdaroğlu'nun hezimeti sonrası muhalif medyada istifa sesleri yükselmeye başladı.

"SİZ BU PARTİDEN GİTMELİSİNİZ"

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu'na seslenerek koltuğu bırakması gerektiğini söyledi. Portakal, "Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için oy verdim. Çünkü siyaset üstü bir konuma geldiniz ama artık siz bu partiden gitmelisiniz. Yerel seçim diyerek ertelememeniz gerekiyor." şeklinde konuştu.

"BAŞKA İNSANLARA BU KOLTUĞU VERMENİZ GEREKİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun girdiği her seçimi kaybettiğine dikkat çeken Portakal şunları söyledi:

"Seçime giren değil kazanan bir lider olmanız gerekiyor. Her seçime giriyorsunuz kaybedediyorsunuz, bu önemli bir seçimdi sizin için ve bu önemli seçimi kaybettikten sonra bir daha şansınızın olmaması gerekiyor. Sizin ayrılıp çocuklarınaza, eşinize, torunlarınıza vakit harcamanız gerekiyor. Başka insanlara bu koltuğu vermeniz gerekiyor."

KILIÇDAROĞLU DEVAM MESAJI VERMİŞTİ

28 Mayıs gecesi, sandık sonuçları netleşmeye başladıktan sonra kameralar karşına geçen CHP lideri Kılıçdaroğlu, görevi bırakmayacağının sinyalini vermişti. Kemal Kılıçdaroğlu, "Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız.. Bu toprakların bir insanı olarak bolluk, bereket, huzur içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim." ifadesini kullanmıştı

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Fatih Portakal Sözcü TV'de isyan etti: Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
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