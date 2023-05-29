Fatih Portakal Sözcü TV’de isyan etti: Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı

Türkiye, 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına giderek ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek olan Cumhurbaşkanını seçti. Resmi olmayan sonuçlara göre; Başkan Erdoğan, rakibi Kılıçdaroğlu'na 2 milyondan fazla oy farkı atarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Kılıçdaroğlu'nun hezimeti sonrası muhalif medyada istifa sesleri yükselmeye başladı.
"SİZ BU PARTİDEN GİTMELİSİNİZ"
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu'na seslenerek koltuğu bırakması gerektiğini söyledi. Portakal, "Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için oy verdim. Çünkü siyaset üstü bir konuma geldiniz ama artık siz bu partiden gitmelisiniz. Yerel seçim diyerek ertelememeniz gerekiyor." şeklinde konuştu.
Seçimde açıkça Kılıçdaroğlu'na oy isteyen CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, Sözcü Tv'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. pic.twitter.com/qJJr85VGtk— Sabah (@sabah) May 29, 2023
"BAŞKA İNSANLARA BU KOLTUĞU VERMENİZ GEREKİYOR"
Kılıçdaroğlu'nun girdiği her seçimi kaybettiğine dikkat çeken Portakal şunları söyledi:
"Seçime giren değil kazanan bir lider olmanız gerekiyor. Her seçime giriyorsunuz kaybedediyorsunuz, bu önemli bir seçimdi sizin için ve bu önemli seçimi kaybettikten sonra bir daha şansınızın olmaması gerekiyor. Sizin ayrılıp çocuklarınaza, eşinize, torunlarınıza vakit harcamanız gerekiyor. Başka insanlara bu koltuğu vermeniz gerekiyor."
KILIÇDAROĞLU DEVAM MESAJI VERMİŞTİ
28 Mayıs gecesi, sandık sonuçları netleşmeye başladıktan sonra kameralar karşına geçen CHP lideri Kılıçdaroğlu, görevi bırakmayacağının sinyalini vermişti. Kemal Kılıçdaroğlu, "Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız.. Bu toprakların bir insanı olarak bolluk, bereket, huzur içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim." ifadesini kullanmıştı