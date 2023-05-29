Plana sadık kalanlara şükranlarımı sunuyorum

Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için Ankara Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde sandık başına gitti. Akşam saatlerinde seçim sonuçlarını değerlendiren Ogan, "Cumhurbaşkanlığı seçim süreci tamamlanmıştır. Bu sonuca göre ilk turda bizden desteğini esirgemeyen seçmenimiz ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirmiş ve Türkiye'nin istikrarı yönünde oyunu kullanmıştır. Buradan plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Artık yeni bir dönem başlıyor, Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur" dedi.HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da oyunu İstanbul Başakşehir'de kullandı. Yapıcıoğlu, "Yeni sistemde ilk kez ikinci tur oylaması yapılıyor. Sonuç ne olursa olsun sandıktan çıkan neticeyi herkes kabullenmeli" dedi.