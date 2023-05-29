SON DAKİKA: İYİ Partili isimden Meral Akşener’e istifa çağrısı: Bahar gelmeden gitti, Winter is coming...

AKŞENER'E İSTİFA ÇAĞRISI

Kemal Kılıçdaroğlu'na partisinin tüm tepkisine rağmen destek veren Meral Akşener, seçim hezimeti sonrası hedef tahtasındaki isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Akşener'e karşı parti içinde homurdanmalar başladı. İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ethem Baykal, Akşener'i açıkça istifaya davet etti.