SON DAKİKA: İYİ Partili isimden Meral Akşener’e istifa çağrısı: Bahar gelmeden gitti, Winter is coming...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık ara farkla mağlup ederek ülkenin 13'üncü Cumhurbaşkanı olarak yoluna devam etti. Erdoğan'ın zaferi sonrası gözlerin çevrildiği isimlerden olan Meral Akşener'e partisi içinden tepkiler gelmeye başladı. Akşener'e istifa çağrısı yapan İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ethem Baykal, "Bahar gelmeden bitti. Yaz muhalefetle geçer. Winter is coming" dedi.
AKŞENER'E İSTİFA ÇAĞRISI
Kemal Kılıçdaroğlu'na partisinin tüm tepkisine rağmen destek veren Meral Akşener, seçim hezimeti sonrası hedef tahtasındaki isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Akşener'e karşı parti içinde homurdanmalar başladı. İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ethem Baykal, Akşener'i açıkça istifaya davet etti.
KURULTAY KARARI ALDI
Akşener tarafından geçtiğimiz hafta teşkilatlara, 24-25 Haziran tarihlerinde kurultaya gidilmesi için hazırlıkların başlaması talimatı verilmişti.
Akşener imzalı yazıda şu ifadelere yer verildi:
"Parti tüzüğümüzün 37'nci maddesinin Genel Başkanlık sıfatıyla şahsıma verdiği yetkiye istinaden Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğini içeren 3'üncü Olağan Kurultayı'nın 24-25 Haziran tarihlerinde yapılmasını gerekli gördüm."