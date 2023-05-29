Yasak dinlemedi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 14 Mayıs'ta isminin yazdığı kumanya torbalarını 12 ilçedeki okullara gönderdi. Yapılan itirazların ardından bu torbalar okullara sokulmadı. Birçok okulda Hürriyet'in reklamlı torbaları krize neden oldu. Aynı kriz yaşanmasın diye İzmit İlçe Seçim Kurulu 26 Mayıs Cuma günü seçim günü reklamıyla ilgili karar çıkardı. Kararda, "28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine esas olmak üzere 27 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00 itibarı ile seçim propaganda yasakları başlayacağından seçim günü sandık kurullarına siyasi propaganda amacı taşıyan isim ve reklam paketlerine sarılı yemek adı altında yapılabilecek dağıtımların engellenmesi hususunda gereğini rica ederim" denildi.İzmit İlçe Seçim Kurulu Başkanı Muhiddin Paça imzalı bu karar Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. Aynı zamanda bir avukat olan İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, bu kararı dün de tanımadı. Hürriyet seçim yasağını delmek için ismini kumanya kutularının içine, açıldığında görülecek şekilde yazdırdı. Bu durum da okullarda krize neden oldu. İzmit Endüstri Meslek Lisesi'nde AK Partililer, İlçe Seçim Kurulu'nun aldığı kararı gerekçe göstererek Hürriyet'in isimlerinin yazılı olduğu etiketler çıkarıldıktan sonra kumanyaların dağıtılmasını istedi.