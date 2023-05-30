AK Parti İstanbul Milletvekilleri mazbatalarını aldı

14 Mayıs'ta gerçekleşen 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde İstanbul'da milletvekilliği kazanan AK Parti milletvekilleri İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İl Seçim Kurulu Başkanlığından gerçekleşen törene AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin de katılım sağladı. Aralarında Hulki Cevizoğlu, Yücel Arzen, Halis Dalkılıç ve Mustafa Demir'in aralarında bulunduğu 33 seçilmiş İstanbul AK Parti milletvekili mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkan ve üyelerinden aldı.

''ÇALIŞMLARA DEVAM EDİYORUZ''

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptığı konuşmasında, "Millete, ülkesine sevdayla çalışanların daha iyi hizmet edebilmek için girdikleri bu yarışta milletvekili olarak seçilen gerek partimizden olan gerek diğer partilerden hepsini tebrik ediyorum. İnanıyoruz ki ülkemiz için milletimiz için İstanbul ilimiz için daha güzel, daha iyi hizmetler yapmak için gayretlerini, çabalarını sonuna kadar kullanacaklarına şüphemiz yok. 28. Dönem milletvekillerimizi tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. Mazbatalarımızı alıyoruz, Ankara'ya gidiyoruz sonra hemen İstanbul'a geri gelip çalışmalara devam ediyoruz." dedi.