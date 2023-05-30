CHP’li İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde cadı avı! CHP’li belediye çalışanından şok paylaşım





SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ



Çelik'in paylaşımına sosyal medyada vatandaşlar çok sert tepki gösterdi. Bozoklu Tamer, "Bunlar azdı. Başlarına büyük bela alacaklar" derken, Dosdoğru isimli Twitter kullanıcısı, "Sinirimden kendimi yiyorum. Bunları böyle konuşturuyorlar ya" diye yazdı. Adem Payabıyık, "Tek çaresi var. Bu beceriksiz Tunç Soyer'den İzmir Büyükşehir Belediyesi alınmalı. Ya da kayyum atanmalı. İzmir'e kayyum istiyoruz. Ülkemde bu kadar kalitesiz bir şehir istemiyorum. Yapamıyorlarsa kayyum atansın" diye yorumda bulundu. Owl1453 isimli kullanıcı, "Sizin bu yaklaşımınız alenen suçtur. Gereğinin yapılacağını devletimiz sizin gibi bakış açısını yok edecektir" dedi.