DEAŞ’lılara darbe: Seçim günü eylem yapacaklardı!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, A.H. isimli DEAŞ'lı teröristin Türkiye'den çatışma bölgelerine giderek saldırı eğitimi aldığı ve daha sonra tekrar Konya'ya gelerek eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirledi.
Polis, yaptığı takip sonucu terörist H.A. ile irtibatlı olan 5 teröristin 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerini hedef aldıklarını tespit etti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yapılan ortak operasyonda 26 Mayıs günü şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği 6 farklı adreste 6 DEAŞ'lı terörist yakalanarak gözaltına alındı.
'SALDIRI PLANI HAZIR, MÜHİMMAT BEKLİYORLARMIŞ'
6 terörist sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Teröristlerden A.H'nin telefonunu inceleyen polis, teröristin örgütün üst düzey yöneticileriyle yaptığı mesajlaşmalarda eylem hazırlığı içerisinde olduklarını, yapılması planlanan eylemle ilgili silah ve mühimmat temin etmeye çalıştıkları bilgilerini ele geçirdi.
Teröristin polis baskını sırasında ele geçirilmesini istemediği cep telefonunu bir alt katın penceresine doğru attığı görüntülerde polis kamerasına yansıdı.
TERÖRİST DEAŞ'IN İNFAZ TİMİNDE GÖREV ALMIŞ
Bir diğer terörist H.E'nin ise çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü adına bir şahsı infaz ettiğine dair video kaydı da ele geçirildi. Teröristin örgüt adına infazları gerçekleştirdiği belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H. ve H.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.