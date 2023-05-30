DEAŞ’lılara darbe: Seçim günü eylem yapacaklardı!

Polis, yaptığı takip sonucu terörist H.A. ile irtibatlı olan 5 teröristin 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerini hedef aldıklarını tespit etti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yapılan ortak operasyonda 26 Mayıs günü şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği 6 farklı adreste 6 DEAŞ'lı terörist yakalanarak gözaltına alındı.