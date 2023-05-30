Erdoğan’ın seçim zaferini hazmedemeyenler AK Partili belediyenin aracını yaktı

Son anda araçtan inmeyi başaran personel yara almadan kurtulurken, ellerindeki benzinle aracı yakan şahıslar hizmet aracını kullanılamaz hale getirdi. Ellerindeki silahlarla birlikte birkaç el ateş eden şahıslar daha sonra bölgeden uzaklaştı.

"HUZUR ORTAMINDAN RAHATSIZ OLAN BU ANLAYIŞ ASLA BAŞARILI OLAMAYACAK"

Belediye araçlarının daha önce de muhtelif tarihlerde benzer terör saldırılarına maruz kaldığını belirten Başkan Beyoğlu, bölgede oluşan huzur ortamı ve hizmetlerden rahatsız olan terör zihniyetinin kaos ve korku iklimi yaratmak istediğini söyledi. Beyoğlu, "Halkımıza hizmet etmek için sokağa gelen aracımızı saat 08.40 civarında durdurup sürücüyü ve personeli tehdit ediyorlar. Daha sonra benzinle aracı yakıyorlar. Birkaç el ateş ettikten sonra bölgeden uzaklaşıyorlar. Bu hain saldırı halkımıza karşı yapılmıştır. Çünkü biz bu araçlarla halkımıza hizmet ediyoruz. Şunu bilsinler ki biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu zihniyete teslim olmayacağız. Halkımıza daha çok hizmet edeceğiz. Huzur ortamından rahatsız olan, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi bir zaferle seçimi kazanmasını hazmedemeyen bir anlayış. Şiddetle kınıyoruz. Devletimiz, emniyetimiz gereğini yapacaktır. Gerçek yüzünü bir kez daha gösteren bu anlayış asla başarılı olamayacak." dedi.