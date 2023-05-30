Milli irade ‘durmak yok yola devam’ dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, prestij projelerin hayata geçirildiği illerde de ilk tura göre oylarını büyük oranda yükseltti. Erdoğan, Akkuyu Santrali'nin yapımının sürdüğü Mersin'de ilk tura göre 3 puan, Togg fabrikasının olduğu Bursa'da yine 3 puan oy artırma başarısı gösterdi. Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı Yusufeli'nin bulunduğu Artvin'de aynı şekilde oyunu 3 puan artıran Erdoğan, Gümüşhane ile Trabzon'u birbirine bağlayan Zigana Tüneli'nin bulunduğu Trabzon'da 3.5 puan, Gümüşhane'de ise 4 puan oy yükseltti.Akkuyu Nükleer Santrali'ni yapıldığı Mersin'de ilk turda 57.18 oy alan Erdoğan, ikinci turda yüzde 60.27 oranına ulaştı. Togg fabrikasının olduğu Bursa'da yüzde 51.47 oranında ilk turda oy alan Erdoğan ikinci turda 54.66'ya çıkmayı başardı. Yusufeli Barajı'nı sınırları içerisinde barındıran Artvin'de de Erdoğan'ın oyları arttı. İlk turda yüzde 47.68 alan Erdoğan, ikinci turda oyunu 50.65'e çıkardı.Zigana Tüneli'ni birbirine bağlayan iki ilde de Erdoğan oylarını yükseltti. Trabzon'da ilk turda yüzde 65.32 oy alan Erdoğan, ikinci turda oy oranını 68.88'e çıkardı. Gümüşhane'de de benzer bir tablo göze çarpıyor. İlk turda yüzde 74.42 oranında oy alan Erdoğan, ikinci turda oylarını yüzde 78.54'e çıkarmayı başardı. Karadeniz'de bulunan doğalgazın karayla buluşma noktası olan Zonguldak'ta da Cumhurbaşkanı Erdoğan oylarını ilk tura göre artırdı. 14 Mayıs'ta yüzde 51 oy alan Erdoğan, ikinci turda yüzde 54.8 seviyesine yükseldi. Gabar'da bulunan petrolün ilk işlendiği il olan Şırnak'ta da Erdoğan'ın oyları ilk tura göre daha yüksek çıktı. 14 Mayıs'ta 21.43 alan Erdoğan, 28 Mayıs'ta 23.7 oranında oy aldı.