Sosyal devlet anlayışıyla tüm vaatler tek tek hayata geçirilecek

BaşkanErdoğan'ın yeniden seçilmesiyle seçim dönemi sosyal devlet anlayışıyla vatandaşa verilen sözler yalnızca vaat olarak kalmayacak, tek tek hayata geçirilecek.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eliyle vatandaşa sosyal desteklerini sürdüren hükümet, aynı zamanda dezavantajlı grupların haklarını her alanda koruyarak toplum içinde yaşamlarını kolaylaştıracak projeleri bir bir uygulamaya alacak.Engelli vatandaşın sosyal yaşam içerisindeki varlığının kuvvetlenmesi için projeler üreten bakanlık, devlet kurumlarına ergoterapistler atayarak ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayacak. E-KPSS'yle kamuya atama fırsatı yakalayan engelli vatandaşlar, çalıştığı kurumdaki ergoterapistten yardım alabilecek. 5 yıl içinde 40 bin kişinin aile danışmanlığı hizmetinden yararlanması hedefleniyor.Kadının iş yaşamındaki varlığını güvence altına alan bakanlık, çocuğuna bakmak için işgücü piyasasından uzaklaşma riski taşıyan kadınlar için eğitimli çocuk bakıcılarının kayıtlı istihdamını teşvik ederek çocuk bakım mesleğinin profesyonelleşmesini destekleyecek.Çocukların gelişimleri için yabancı dil, robotik kodlama, üç boyutlu yazıcı gibi alanlarda eğitim verecek Mahalle Çocuk Atölyeleri kurulacak. Yaşlıların hayatını kolaylaştıracak yeni şeyler barındıran Yaşlı Yaşam Köyleri oluşturulacak. Burada yaşlıların aktif yaşlanması için çeşitli etkinlikler yapılacak. Bu köyler aynı zamanda başta çocuk ve gençlerle olmak üzere toplumun değişik kesimleriyle kuşaklar arası entegrasyon ve etkileşimini sağlayacakları bir ortam olacak.