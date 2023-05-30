STK’lardan Başkan Erdoğan’a tebrik: Selam olsun Türkiye Yüzyılı’na!

Başkan Erdoğan'a STK'lardan tebrik mesajları yağdı. Aralarında TÜGVA, TÜRGEV, TOGEMDER'in bulunduğu dernek ve vakıflar mesajlarında "Türkiye Yüzyılı"na vurgu yaptı.
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV):
Türkiye Yüzyılı Başlıyor! 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milli iradenin tecellisi ile bir kez daha seçilen Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve İslam âlemine hayırlı olmasını diliyoruz.
Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER):
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyor, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA):
Selam olsun Türkiye Yüzyılı'na! Selam olsun 29 Mayıs'ların genç Fatih'lerine.
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği:
Türkiye Yüzyılı hayırlı olsun.
İHH:
Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı tebrik ediyor, sonucun ülkemiz ve İslam âlemi adına hayırlara vesile olmasını diliyoruz.
Ensar Vakfı:
Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı tebrik ediyor, seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve tüm dünya mazlumlarına hayırlı olmasını diliyoruz.
Uluslararası Eğitim, Tebliğ ve İnsani Yardım Kuruluşu (İDDEF):
Milletimizin büyük teveccühleriyle yeniden seçilen Sn. Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Muhammed UZUN /
SABAH