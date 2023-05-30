STK’lardan Başkan Erdoğan’a tebrik: Selam olsun Türkiye Yüzyılı’na!

Başkan Erdoğan'a STK'lardan tebrik mesajları yağdı. Aralarında TÜGVA, TÜRGEV, TOGEMDER'in bulunduğu dernek ve vakıflar mesajlarında "Türkiye Yüzyılı"na vurgu yaptı.Türkiye Yüzyılı Başlıyor! 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milli iradenin tecellisi ile bir kez daha seçilen Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve İslam âlemine hayırlı olmasını diliyoruz.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyor, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.Selam olsun Türkiye Yüzyılı'na! Selam olsun 29 Mayıs'ların genç Fatih'lerine.Türkiye Yüzyılı hayırlı olsun.Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı tebrik ediyor, sonucun ülkemiz ve İslam âlemi adına hayırlara vesile olmasını diliyoruz.Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı tebrik ediyor, seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve tüm dünya mazlumlarına hayırlı olmasını diliyoruz.Milletimizin büyük teveccühleriyle yeniden seçilen Sn. Erdoğan'ı tebrik ediyoruz.SABAH