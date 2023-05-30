Haberler Gündem Haberleri THY satılıyor iddialarına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor
Giriş Tarihi: 30.5.2023 22:00 Son Güncelleme: 30.5.2023 22:16

THY satılıyor iddialarına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

Türk Hava Yolları'nın satılacağına yönelik ortaya atılan iddialara Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'den yalanlama geldi. Üstün, çok kez aynı açıklamayı yaptıklarını belirterek "Yeniden gündeme gelen “Türk Hava Yolları Satılıyor” başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

THY satılıyor iddialarına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinin ardından gerçek dışı iddialarda bulundu. Özdağ, BOTAŞ, THY ve Devlet Demiryolları'nın satılmaya hazırlandığı öne sürdü. Özdağ'ın iddilarına peş peşe yalanlama geldi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN YALANLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bahse konu olan iddiların doğru olmadığını bildirdi. Açıklamada "'BOTAŞ, Türk Hava Yolları ve Devlet Demiryolları satılacak' iddiası doğru değildir. Bahse konu kuruluşların herhangi bir ülke veya şirkete satışı söz konusu değildir." denildi.

THY: GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün de Özdağ'ın iddilarının gerçeğı yansıtmadığını kaydetti. Üstün, "Herhalde 10.nuncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur. Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen "Türk Hava Yolları Satılıyor" başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

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THY satılıyor iddialarına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor
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