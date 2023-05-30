THY satılıyor iddialarına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinin ardından gerçek dışı iddialarda bulundu. Özdağ, BOTAŞ, THY ve Devlet Demiryolları'nın satılmaya hazırlandığı öne sürdü. Özdağ'ın iddilarına peş peşe yalanlama geldi.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN YALANLAMA
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bahse konu olan iddiların doğru olmadığını bildirdi. Açıklamada "'BOTAŞ, Türk Hava Yolları ve Devlet Demiryolları satılacak' iddiası doğru değildir. Bahse konu kuruluşların herhangi bir ülke veya şirkete satışı söz konusu değildir." denildi.
THY: GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün de Özdağ'ın iddilarının gerçeğı yansıtmadığını kaydetti. Üstün, "Herhalde 10.nuncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur. Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen "Türk Hava Yolları Satılıyor" başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verdi.
Herhalde 10.nuncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) May 30, 2023
Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen "Türk Hava Yolları Satılıyor" başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır.