THY satılıyor iddialarına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinin ardından gerçek dışı iddialarda bulundu. Özdağ, BOTAŞ, THY ve Devlet Demiryolları'nın satılmaya hazırlandığı öne sürdü. Özdağ'ın iddilarına peş peşe yalanlama geldi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN YALANLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bahse konu olan iddiların doğru olmadığını bildirdi. Açıklamada "'BOTAŞ, Türk Hava Yolları ve Devlet Demiryolları satılacak' iddiası doğru değildir. Bahse konu kuruluşların herhangi bir ülke veya şirkete satışı söz konusu değildir." denildi.