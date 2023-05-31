İstinaftan dönen Balyoz kumpası davası hakkında birleştirilme kararı

Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz planı" davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu gerekçesiyle yargılanan Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un yargılandığı dava 2022 Mart ayında karara çıkmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etme", "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan 13 yıl hapse çarptırılmıştı. Diğer sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur da "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgilerini temin etme" suçundan 3 yıl 4'er ay hapisle cezalandırılmıştı.

SERBEST KALMAYACAK

Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi tarafından incelendi. Yasal tutukluluk süresi dolduğu gerekçesiyle Mehmet Baransu'nun bu dosya kapsamında tahliyesine karar verilmişti. Ancak Baransu; Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki farklı bir davasından dolayı cezaevinde kalmaya devam ediyordu.

USULEN BOZULDU

Daire ayrıca dosyada bozma kararı vermişti. Bazı tanıkların dinlenmesi ve usulü eksiklikler nedeniyle bozma kararı veren dairenin başkanlığını kıdemli üye Yılmaz Kaya'nın yaptığı, asıl başkanı Bülent Dalkıran'ın ise dosyaya yerel mahkemede baktığı gerekçesiyle usulen İstinaf aşamasında imzasının bulunmadığı öğrenilmişti.

DAVA GÖRÜLMEYE DEVAM ETTİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Baransu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Baransu'nun avukatı, birleştirilmesi istenen dosya ile mevcut dosya arasında herhangi bir fiili irtibat olmadığını bu nedenle birleştirmenin yasaya ve hukuka aykırı olduğunu söyledi. Diğer sanıkların avukatları da birleştirme kararı verilemeyeceğini belirtti.

ANADOLU AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Mahkeme heyeti, dava dosyasının hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davayla birleştirilmesine karar verdi. Mehmet Baransu hakkındaki adli kontrol kararının devamına karar vererek dosyanın Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.