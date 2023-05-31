İzmir Körfezi’nde korkutan görüntü! İzmir Körfezi kırmızı- turuncu renge büründü

MÜSİLAJ TEHDİDİ

Bu alglerin salyalaşma etkisi ile İzmir Körfezi'ndeki petrol ve kimyasal türevdeki atıkları tutarak, kirliliğin aşırı boyutlara ulaşmasına neden olabileceğini belirten Dr. Kesici, "İzmir Körfezi'nde bu tür doğal olmayan biyokimyasal olaylar sonucunda müsilaj tehdidi de giderek artacaktır. Bu tür istenmeyen kirlilik oluşumları oluştuktan sonra değil; oluşmadan önce önlemler alınmalıdır. Çözüm, bu tür oluşumların ve yüzey atıklarının kepçeler ile temizlenmesi de değildir. Çok hassas olan körfeze atık su bırakılmasına engel olunmalıdır. Bunun için de derelerin bulunduğu yerlere mutlaka arıtma üniteleri kurulmalı" diye konuştu. İzmir Körfezi'ndeki dip çamuruna da dikkati çeken Kesici, "Yağışlar ile yine kültürel kirlilik değimiz körfez etrafındaki bina ve diğer kirletici unsurların çok yoğun olmasıyla körfezdeki dip çamuru da giderek çoğalmaktadır" dedi.