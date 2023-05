İzmirlinin derdi: Sel, çamur, kötü koku, Tunç Soyer’in derdi: Gezi Terörü! İşte CHP’nin vatandaşa ’hizmet’ anlayışı

"BELEDİYE BURADAKİ IZGARAYI KAPATTI"

Her sene aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen esnaflardan Yüksel Beytaş da "Belediye buradaki ızgarayı kapattı. Her yerden gelen su buraya doluyor. Eczacı komşumla birlikte her sene dükkanlardan su atıyoruz. Belediye görevlileri temizlik yaptı ama bu yeterli değil. Tek ızgara olduğu için kaldırmıyor" dedi.