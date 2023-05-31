İzmirlinin derdi: Sel, çamur, kötü koku, Tunç Soyer’in derdi: Gezi Terörü! İşte CHP’nin vatandaşa ’hizmet’ anlayışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak uyarısının ardından İzmir'de, öğleden sonra yağmur etkili oldu. Bazı noktalarda rögarlar taştı. Çiğli ilçesinde bazı sokak ve caddeler suyla kaplandı, sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Köyiçi Mahallesi'nde ev ve iş yerini su basarken, çok sayıda araç, caddelerde biriken suya gömüldü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Bölge halkı, su basan ev ve iş yerlerinde, kendi imkanlarıyla suları tahliye etti. Belediye ekipleri, yağışın ardından teyakkuza geçti. Her yağmur sonrası aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten kişiler, altyapı sorunlarının çözülmesini istedi.

İZMİRLİNİN DERDİ: SEL, ÇAMUR, KÖTÜ KOKU, TUNÇ SOYER'İN DERDİ: GEZİ TERÖRÜ

Kanalizasyon kokularının sardığı ve müsilaj sorunlarıyla da boğuşan kentin Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal medya hesabından 'Gezi Terörü'nü över nitelikli paylaşımı ise tepki çekti. Soyer, "Yeşilin, özgürlüğün, adaletin sesi Gezi 10 yaşında." ifadelerini kullandı.

İzmir'de yaşayan bazı kullanıcılar ise Soyer'e şu sözlerle tepki gösterdi:

*Allah aşkına şu sokakları ilaçlatın sokaklar pislik içinde yolda yürürken bile yüzümüze sivrisinek yapışıyor

*Sen daha körfezin denizini yaşatamıyorsun…

*Reklam yapacağına İzmir'in yollarını düzelt

Vatandaşın isyanı yükselirken, Soyer'in yaklaşımı ise CHP'nin vatandaşa hizmet anlayışını gözler önüne serdi.