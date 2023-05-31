Milli iradenin sandık tercihi şehit ailelerini sevindirdi: Bu zafer evlatlarımıza armağan olsun

Başkan Erdoğan'ın, bütün illerde ve yurtdışında oyunu artırarak rakibi Kemal Kılıçdaroğlu karşısında ezici üstünlükle seçim zaferi kazanması en çok da şehit ailelerini ve gazileri sevindirdi. Şehit aileleri, seçim sürecinde FETÖ iltisaklı KHK'lıları cezaevinden çıkarma sözü veren, terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde çıkarma ve yerel yönetimlere özerklik gibi vaatlerle PKK'yla bağını koparamayan HDP'yle yol yürüyen Kılıçdaroğlu'nun milli iradeden destek alamamasını "Evlatlarımı artık kabirlerinde rahat uyuyacak" sözleriyle karşıladı.Erdoğan'ın seçilmesi yüreğimize su serpti. Bu seçim hakla batılın savaşıydı. Hak galip geldi, batıl zail oldu. Erdoğan yüzünün akıyla çıktı. Erdoğan'ı yıkmak isteyenler milleti hesaba katmadı. Eğer Kılıçdaroğlu seçilseydi şehitlerimizin mezarda kemikleri sızlardı. Şükürler olsun ki yüce Türk milleti buna izin vermedi.Onlar seçilseydi hem Eren'im ve bütün şehitlerimiz mezarında, biz şehit aileleri de yatağımızda rahat uyumayacaktık. Oğlumun kemikleri sızlayacaktı. Benim yüreğim parçalanacaktı. Hamdolsun ki bu acıyı yaşamadık. Oğluma, 'Rahat uyu kınalı kuzum. Senin katillerinle işbirliği yapanlar Allah'a şükürler olsun ki kazanmadı' dedim. Terör destekçilerini başına getirmeyen insanlarımıza çok teşekkür ediyorum.Sandığa gittiklerinde biz şehit ailelerini unutmayan, koltuk sevdasıyla ülkemizi parçalamak isteyen terör destekçilerine oy vermeyen, onları devletimizin başına getirmeyen insanlarımıza teşekkür ediyorum.Seçimi yeniden Milletin Adamı kazandı. Kandil'in, FETÖ'nün, PKK'nın, Öcalan'ın, Demirtaş'ın dediği değil, Türk milletinin dediği oldu. Oğlumu katledenler gün yüzü görmeyecek.Şehit ailelerinin ahı onları o koltuğa oturtmadı. Halkımız sağduyu gösterdi ve şehitlerimizin kemikleri sızlamadı. Bundan sonra da her zaman böyle olacak.Ülkemizin değerini bilmeyen bu kesime karşı demokratik yollarla hadlerini bildirdiğimiz için çok mutluyum. HDPPKK'ya ve Türkiye'yi bölmek isteyen tüm bileşenlere fırsat vermeyen tüm vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür etmek ediyorum.