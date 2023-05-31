Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme! Gözler o saatte...
Giriş Tarihi: 31.5.2023 16:44 Son Güncelleme: 31.5.2023 16:54

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme! Gözler o saatte...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 17.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme! Gözler o saatte...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ardından çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bugün, görevdeki bakanları son kez Kabine Toplantısı'nda ağırlayan Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarından MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de Külliye'de ağırlayacak.

BAŞKAN ERDOĞAN, BAHÇELİ'Yİ KABUL EDECEK

Erdoğan ile Bahçeli arasındaki kritik görüşme saat 17.30'da gerçekleşecek. Erdoğan, Bahçeli görüşmesinde seçim zaferinin masaya yatırılması ve yeni döneme dair fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme! Gözler o saatte...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA