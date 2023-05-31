Vekil dağılımı kesinleşti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı. Yener, "Yapılan seçimler sonucunda yurtiçinde yüzde 88.92, yurtdışında yüzde 53.80 oranında katılım olduğu görülmüştür. Yurtiçi, yurtdışı ve gümrükler dahil olmak üzere Türk halkının toplam yüzde 87.05 oranında seçimlere katılım sağladığı görülmüştür" dedi.Partilerin 28'inci dönemde çıkardığı milletvekili sayılarını da açıklayan Yener, "Seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, Türkiye İşçi Partisi'nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 169, İyi Parti'nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup, sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını dileriz" diye konuştu.