Yenilgiyi hazmedemediler millete hakaret ettiler

CHP Bursa İl Başkanı olarak görev yaparken, istifa ederek milletvekili adayı olan İsmet Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yurtdışında bulunan seçmenleri hedef aldı. Karaca paylaşımında, "Ülkeyi kimin yöneteceğine yurtdışı seçmen ve parayla vatandaşlık satın alanlar belirledi" diyerek yaşanılan büyük hezimete çirkin bir bahane uydurdu.BIlecik'te Belediyesi'nde yaşanan 200 bin dolarlık büyük rüşvet operasyonları sonrası görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin ise paylaşımında millete hakaret etti. Şahin yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Senin dürüstlüğün bu millete fazla geldi" diyerek hakaret etti.Manısa'nınTurgutlu ilçesinin İyi Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş, kimlerle ittifak içinde olduğuna bakmadan Cumhur İttifakı için iftira atmaya başladı. Seçimi kaybetmelerini hazmedemeyen İyi Partili Ertaş, sosyal medya hesabından "Katiller kazandı" paylaşımı yaptı.TERÖR yandaşları, Diyarbakır'da dün sabah saat 08.40 sıralarında, AK Partili Bağlar Belediyesi'ne ait temizlik aracını Kaynartepe Mahallesi'nde durdurdu. Araç sürücüsünü ve temizlik personelini silahla tehdit eden maskeli grup, araca benzin döküp ateşe verdi. Son anda araçtan inmeyi başaran personel yara almadan kurtulurken, araç kullanılamaz hale geldi. Ellerindeki silahlarla birkaç el ateş eden saldırganlar, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Araç kullanılmaz hale geldi.