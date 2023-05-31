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Giriş Tarihi: 31.5.2023

Yenilgiyi hazmedemediler millete hakaret ettiler

Seçim hezimetini hazmedemeyen CHP ve terör yandaşları Diyarbakır’da araç yaktı, Antalya’da seçmeni darp etti. Hazımsızlar, “Katiller kazandı” diyerek hakaret etti

Yenilgiyi hazmedemediler millete hakaret ettiler
CHP Bursa İl Başkanı olarak görev yaparken, istifa ederek milletvekili adayı olan İsmet Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yurtdışında bulunan seçmenleri hedef aldı. Karaca paylaşımında, "Ülkeyi kimin yöneteceğine yurtdışı seçmen ve parayla vatandaşlık satın alanlar belirledi" diyerek yaşanılan büyük hezimete çirkin bir bahane uydurdu.



SANDIĞA TAHAMMÜLLERİ YOK
BIlecik'te Belediyesi'nde yaşanan 200 bin dolarlık büyük rüşvet operasyonları sonrası görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin ise paylaşımında millete hakaret etti. Şahin yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Senin dürüstlüğün bu millete fazla geldi" diyerek hakaret etti.



CUMHUR İTTİFAKI İÇİN 'KATİLLER KAZANDI' DEDİ
Manısa'nın Turgutlu ilçesinin İyi Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş, kimlerle ittifak içinde olduğuna bakmadan Cumhur İttifakı için iftira atmaya başladı. Seçimi kaybetmelerini hazmedemeyen İyi Partili Ertaş, sosyal medya hesabından "Katiller kazandı" paylaşımı yaptı.

HAİNLER ARAÇ YAKTI
TERÖR yandaşları, Diyarbakır'da dün sabah saat 08.40 sıralarında, AK Partili Bağlar Belediyesi'ne ait temizlik aracını Kaynartepe Mahallesi'nde durdurdu. Araç sürücüsünü ve temizlik personelini silahla tehdit eden maskeli grup, araca benzin döküp ateşe verdi. Son anda araçtan inmeyi başaran personel yara almadan kurtulurken, araç kullanılamaz hale geldi. Ellerindeki silahlarla birkaç el ateş eden saldırganlar, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Araç kullanılmaz hale geldi.

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Yenilgiyi hazmedemediler millete hakaret ettiler
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