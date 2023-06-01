12 FETÖ’cü yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmada örgüte bir darbe daha vuruldu.Soruşturma kapsamında terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan sabit hatlardan ardışık arama yapan Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan astsubay ve polis memuru ile ihraç edilen eski askeri personel tespit edildi.Şüphelilerde, aralarında askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini bu okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler arasında askeri okul öğrencisi ile terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde yer alan mahrem imamların da olduğu tespit edildi.