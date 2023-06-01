Haberler Gündem Haberleri Ankara'da vatandaşın parası konsere: Mansur Yavaş'ın harcadığı rakam dudak uçuklattı
Giriş Tarihi: 1.6.2023 19:21 Son Güncelleme: 1.6.2023 19:21

Ankara'da vatandaşın parası konsere: Mansur Yavaş'ın harcadığı rakam dudak uçuklattı

Ankaralılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan kentin sorunları için hizmet bekliyor. Vatandaşlar her yağış sonrası cadde ve sokakları sel basmasından, kötü koku ve çöp sorunundan şikayet ediyor. Mansur Yavaş ise 'hizmet' yerine vatandaşın parasını konsere harcıyor. Son olarak; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılında gerçekleşen Tan Taşçı konseri için 10.301.282 TL harcadığı ortaya çıktı.

Ankara’da vatandaşın parası konsere: Mansur Yavaş’ın harcadığı rakam dudak uçuklattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı' olma hayaliyle girdiği yolculuktan hüsranla çıkarken kenti ise ihmal etti. Ankara'da vadedilen 'hizmet' siyaseti de çuvalladı.

Ankaralılar günlerdir etkili olan yağışlarla mücadele ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibi sessizliğe gömüldü. Büyükşehir ekiplerinin selden sonra bile sahada olmaması vatandaşları isyan ettirdi. Evleri su baskınına uğrayan Ankaralılar tepki gösterdi.

Ankaralıların şikayeti her geçen gün artarken son olarak Mansur Yavaş'ın 2022 yılında gerçekleşen Tan Taşçı konseri için 10.301.282 TL harcadığı da ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında gerçekleşen Tan Taşçı konseri için,

İptal edilen konser : 4.548.782 TL
Gerçekleşen konser : 5.752.500 TL

Toplam : 10.301.282 TL ödeme yapmıştır.

Mansur Yavaş ne güzel oynadı ama, değil mi?

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da vatandaşın parası konsere: Mansur Yavaş'ın harcadığı rakam dudak uçuklattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA