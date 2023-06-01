Ankara’da vatandaşın parası konsere: Mansur Yavaş’ın harcadığı rakam dudak uçuklattı

Ankaralıların şikayeti her geçen gün artarken son olarak Mansur Yavaş'ın 2022 yılında gerçekleşen Tan Taşçı konseri için 10.301.282 TL harcadığı da ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında gerçekleşen Tan Taşçı konseri için,

İptal edilen konser : 4.548.782 TL

Gerçekleşen konser : 5.752.500 TL

Toplam : 10.301.282 TL ödeme yapmıştır.

Mansur Yavaş ne güzel oynadı ama, değil mi?