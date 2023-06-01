Ankara’da vatandaşın parası konsere: Mansur Yavaş’ın harcadığı rakam dudak uçuklattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı' olma hayaliyle girdiği yolculuktan hüsranla çıkarken kenti ise ihmal etti. Ankara'da vadedilen 'hizmet' siyaseti de çuvalladı.
Ankaralılar günlerdir etkili olan yağışlarla mücadele ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibi sessizliğe gömüldü. Büyükşehir ekiplerinin selden sonra bile sahada olmaması vatandaşları isyan ettirdi. Evleri su baskınına uğrayan Ankaralılar tepki gösterdi.
Ankaralıların şikayeti her geçen gün artarken son olarak Mansur Yavaş'ın 2022 yılında gerçekleşen Tan Taşçı konseri için 10.301.282 TL harcadığı da ortaya çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
Ankara Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında gerçekleşen Tan Taşçı konseri için,
İptal edilen konser : 4.548.782 TL
Gerçekleşen konser : 5.752.500 TL
Toplam : 10.301.282 TL ödeme yapmıştır.
Mansur Yavaş ne güzel oynadı ama, değil mi?