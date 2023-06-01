Atatürk’ün yaptırdığı köprü Erdoğan’ın talimatıyla yenilendi

Tuncelı'de 1937'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılışı yapılan Singeç Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından büyütülüp modern hale getirilerek yeniden hizmete açıldı. Tunceli'nin Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçelerini birbirine bağlayan Singeç Köprüsü, 1937'de Atatürk tarafından hizmete açılmıştı. Ancak zaman içerisinde köprü işlevini yitirdi ve yıprandı. Vatandaşların da talepleri doğrultusunda köprünün yenilenmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 yıl önce talimat verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2020'de başlatılan çalışmalar kapsamında 14 ayaklı ve 13 açıklıktan oluşan toplam 472 metre uzunluğundaki Singeç Köprüsü tamamlandı. Güzergâhı 3 buçuk kilometre kısaltan köprünün hizmete girmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Twitter hesabından da bir paylaşım yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "Tunceli Singeç Köprüsü milletimizin hizmetinde! Tunceli'de 4 ilçeye köprü olan ve ulaşımı kolaylaştıran projemiz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.