Haberler Gündem Haberleri Kabine mevcut bakanlarla son kez toplandı
Giriş Tarihi: 1.6.2023

Kabine mevcut bakanlarla son kez toplandı

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
BETÜL USTA BETÜL USTA
Kabine mevcut bakanlarla son kez toplandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ardından çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün görevdeki bakanları ile son kez kabine toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinin son toplantısı dün gerçekleştirildi. 2 saat süren kabine toplantısında seçim sonuçları değerlendirildi. Kabinenin gerçekleştirdiği icraatlar gözden geçirildi. Deprem illerinde yapılan çalışmalar ile dış politikadaki gelişmeler masaya yatırıldı. Öte yandan Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde yeni grup başkanvekillerini kabul etti ve yeni dönemin hayırlı olmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi, bakanların ise pazar günü yemin etmesi bekleniyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kabine mevcut bakanlarla son kez toplandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA