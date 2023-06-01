Kabine mevcut bakanlarla son kez toplandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ardından çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün görevdeki bakanları ile son kez kabine toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinin son toplantısı dün gerçekleştirildi. 2 saat süren kabine toplantısında seçim sonuçları değerlendirildi. Kabinenin gerçekleştirdiği icraatlar gözden geçirildi. Deprem illerinde yapılan çalışmalar ile dış politikadaki gelişmeler masaya yatırıldı. Öte yandan Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde yeni grup başkanvekillerini kabul etti ve yeni dönemin hayırlı olmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi, bakanların ise pazar günü yemin etmesi bekleniyor.