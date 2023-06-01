Pazarcı Mehmet İmamoğlu’na hakaret davası açtı

Pazarziyaretinde, "PKK'yla olanları istemiyorum" diyen pazar esnafına, "Sen ahlaksızsın, PKK'lı sensin" diyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na o esnaf tarafından hakaret davası açıldı. Bayrampaşa'da yaptığı pazar ziyareti sırasında İmamoğlu, pazar esnafı Mehmet Özdemir'in tezgâhına geldi. Özdemir'in "PKK'yla olanları istemiyorum" demesi üzerine "Sen terbiyesiz birisin, ahlaksızsın birisin, PKK'lı sensin" dedikten sonra yetinmeyip "Sonuna kadar hakkımı arayacağım.Ben ona 'Ahlaksız, terbiyesiz' demiştim. Daha ne diyeyim? Tabii ki ahlaksız, terbiyesiz. Sen kim oluyorsun da bana terörist muamelesi yapacaksın! O zavallıyı dava edeceğim ama benim esas hesabım ona onu dedirtenlerle" diyerek şikâyetçi oldu. İmamoğlu'nun şikâyeti üzerine Özdemir, karakola giderek ifade verdikten sonra serbest kaldı. Esnaf Özdemir de, avukatları aracılığıyla İmamoğlu hakkında hakaret davası açtı. 25 yıldır pazarda esnaf olduğunu dile getiren Mehmet Özdemir, "Biz gerekeni yapıp İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mahkemeye verdik, biz davamızın peşindeyiz. Bana hakarette bulunduğu için adli sürecimiz devam ediyor" dedi.