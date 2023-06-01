Provokasyonun altından ‘Bayan Rezidans’ çıktı

Hazineve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 29 Mayıs Pazartesi akşam saatlerinde, yolcu olarak yer aldığı Ankaraİstanbul uçağında yaşananların kamuoyuna tamamen çarpıtılarak yansıtıldığını açıkladı. Uçağın kalkış saatinde yaşanan gecikmenin şahsıyla hiçbir ilgisinin olmadığını aktaran Nebati, gecikmenin hava muhalefeti nedeniyle yaşandığını ancak bir CHP milletvekilinin (Gamze İlgezdi) provokatif yönlendirmesi sebebiyle, sanki uçağın kendisi nedeniyle geç kalktığı yönünde algı yaratmaya çalışıldığını açıkladı.Kötü niyetli hiçbir algı operasyonunun, milletle asla aralarına giremeyeceğini vurgulayan Nebati, "Sorumlu gazetecilik anlayışı ve basın ahlakıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan, tamamen bir algı operasyonundan ibaret bu çirkin çarpıtmaları milletimizin takdirine bırakıyor, bu malum çevreleri, yalanlar üzerine asla siyaset inşa edilemeyeceği gerçeğini artık kabullenmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.Provokasyonu yaptığı öğrenilen CHP'li İlgezdi geçtiğimiz yıllarda adına kayıtlı olduğu ortaya çıkan milyonluk rezidans daireleriyle gündeme gelmişti. İlgezdi'nin eşi Ataşehir'in CHP'li Belediye Başkanı Battal İlgezdi ise yolsuzluk soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.