Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AK Partili Ali İhsan Yavuz canlı yayında duyurdu

"CUMUHRBAŞKANLIĞI YOK, BAKANLIK YOK..."

Meclis'teki tablo çok parçalı bulutlu. Onu öngörmek de çok zor. Partiler büyük oranda parti gibi davranmadı. İlke bazlı bir uzlaşma zemininde işler ilerlemedi. Al gülüm ver gülüm hesabı üzerinden bir birliktelik oluşturuldu. Hesap şu idi; Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacaktı, parti genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ve partilerden bakanlar olacaktı. Bunun karşılığında da Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den bol miktarda milletvekili kontenjanı açtı o partilere.

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Bugün geldiğimiz noktada, cumhurbaşkanlığı yok, dolayısıyla bakanlık yok, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı yok ama CHP'nin bir takım milletvekili kadroları da gitmiş oldu. TBMM'de tarihte ilk kez genel başkanların hiçbirisi yok. Cumhur İttifakı'nın partilerinin liderlerini kast etmiyorum. Ama Millet İttifakı'nın partilerinin hiçbirisinin genel başkanı Meclis'te değil. Tüm bunlara baktığımızda Meclis'te de çok sıcak siyasal gündemler bizi beklediğini (Millet İttifakı'na ilişkin) söylememiz mümkün.