SON DAKİKA | Çavuşoğlu’ndan İsveç’e NATO yanıtı: Somut adımlar atın

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin paylaşımda bulundu. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'un NATO üyeliğine ilişkin Türkiye'ye yaptığı çağrıya yanıt veren Çavuşoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "İsveçli Dostlarımıza çok net bir mesaj! Üçlü Muhtıra'dan doğan taahhütlerinizi yerine getirin ve terörle mücadelede somut adımlar atın. Gerisi takip edecek." dedi.