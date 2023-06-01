Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Çavuşoğlu'ndan İsveç'e NATO yanıtı: Somut adımlar atın
Giriş Tarihi: 1.6.2023 20:21 Son Güncelleme: 1.6.2023 20:27

SON DAKİKA | Çavuşoğlu'ndan İsveç'e NATO yanıtı: Somut adımlar atın

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye NATO üyeliği konusunda mesaj gönderen İsveçli mevkidaşı Tobias Billström'a sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bakan Çavuşoğlu, İsveç'e üçlü muhtıradan doğan taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini hatırlatarak "Terörizmle mücadelede somut adımlar atın" dedi.

SON DAKİKA | Çavuşoğlu’ndan İsveç’e NATO yanıtı: Somut adımlar atın

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin paylaşımda bulundu. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'un NATO üyeliğine ilişkin Türkiye'ye yaptığı çağrıya yanıt veren Çavuşoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "İsveçli Dostlarımıza çok net bir mesaj! Üçlü Muhtıra'dan doğan taahhütlerinizi yerine getirin ve terörle mücadelede somut adımlar atın. Gerisi takip edecek." dedi.

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SON DAKİKA | Çavuşoğlu'ndan İsveç'e NATO yanıtı: Somut adımlar atın
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