Haberler Gündem Haberleri TCDD'den açıklama: Vandallık yapan şahısla ilgili suç duyurusunda bulunacağız
Giriş Tarihi: 1.6.2023 22:56 Son Güncelleme: 1.6.2023 22:58

TCDD'den açıklama: Vandallık yapan şahısla ilgili suç duyurusunda bulunacağız

TCDD, bugün Marmaray’da bir şahsın tutamakları kırarak içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın görselinin de bulunduğu duyuruları toplayan kişi halkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi

AA
TCDD’den açıklama: Vandallık yapan şahısla ilgili suç duyurusunda bulunacağız

Marmaray'ın Twitter adresinden paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün Marmaray'da bir şahsın tutamakları kırarak içerisinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın görselinin de bulunduğu duyuruları topladığı tespit edilmiştir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle hayata geçirilen ve tüm dünyada yüzyılın en önemli projeleri arasında yer alan Marmaray'da seyahat ederken tahammülsüzlük göstererek vandallık yapan ve kamu malına zarar veren bu şahısla ilgili yarın suç duyurusunda bulunacağımızı saygıyla duyururuz."

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TCDD'den açıklama: Vandallık yapan şahısla ilgili suç duyurusunda bulunacağız
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