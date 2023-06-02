Başkan Erdoğan’dan Mehmet Barlas için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Entelektüel birikimi, nezaketli kişiliği ve güçlü kalemiyle Türk basınında duayen olarak anılan, her zaman millet iradesinden yana duran, Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Sabah Gazetesi'ne ve medya camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU
Öte yandan Başkan Erdoğan, SABAH Başyazarı Mehmet Barlas'ın vefatının ardından Mehmet Barlas'ın oğlu Cemil Barlas'ı telefon ile arayarak taziye dileklerini iletti.
MEHMET BARLAS KİMDİR?
Büyük gazetelerin birçoğunda çalışan Barlas, Ankara'da 1942 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971'de mezun oldu. Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda basın komisyonu başkanlığı yapan Barlas, gazetecilikle öğrencilik döneminde babası Cemil Sait Barlas'ın kurucusu olduğu Son Havadis gazetesinde tanıştı. Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başlayan Barlas, 12 Mart Muhtırası sonrası gazeteden çıkarıldı.
İsmail Cem'in genel müdürlüğü döneminde TRT'de iç ve dış haberler danışmanlığı yapan Barlas, 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.
Barlas, Son Havadis, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Star, Akşam, Posta ve Sabah'ın da aralarında olduğu birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı.
Çeşitli dönemlerde Star TV, ATV, Show TV ve TGRT'de günlük haber yorumculuğu yapan Barlas, 2003'te kızı Ela Barlas ile haber programı hazırladı ve sundu. 2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yapan Barlas, NTV'de Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adlı programı sundu.
NTV ve NTV Radyo'da Oğuz Haksever ile Türk Müziği'ne yönelik "Makam Farkı" adlı programı yapan Barlas, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesiydi.
1968'de meslektaşı Canan Barlas ile evlenen Barlas'ın Cemil Barlas ve Ela Barlas adında iki çocuğu bulunuyor.
Duayen gazetecinin "Rüzgar Gibi Geçti", "Latife Hanım'ın Sırları ve Türk Sosyetesi", "İş ve Siyaset Hayatında Kariyer Yapmak", "Türkiye Üzerine Pazarlıklar", "Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları" ve "Dün Dündür" adlı kitapları da bulunuyor.