Başkan Erdoğan’dan Mehmet Barlas için taziye mesajı

1968'de meslektaşı Canan Barlas ile evlenen Barlas'ın Cemil Barlas ve Ela Barlas adında iki çocuğu bulunuyor.

Duayen gazetecinin "Rüzgar Gibi Geçti", "Latife Hanım'ın Sırları ve Türk Sosyetesi", "İş ve Siyaset Hayatında Kariyer Yapmak", "Türkiye Üzerine Pazarlıklar", "Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları" ve "Dün Dündür" adlı kitapları da bulunuyor.