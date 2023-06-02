Diyarbakır annelerinin 42’nci zaferi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Akdaş ailesi de evladına kavuştu. Annelerin 42'nci zaferi gerçekleşirken, 7 yıl önce dağa götürülen Mehmet Akdaş'ın daha önce de örgütten kaçmaya çalıştığı ve yakalandığı belirtildi. HDP Diyarbakır il binası önünde 1367 gündür evlatları için nöbette olan bir aile daha evladına kavuştu. Mardin İl Jandarma Komutanlığı İkna Süreci Uzmanlarınca (İSU) yapılan ortak çalışmalar neticesinde, 20 yaşındayken terör örgütüne katılan Mehmet Akdaş güvenlik güçlerine teslim oldu. Kuzey Irak'taki kamplardan kaçarak Habur Sınır Kapısı'ndan güvenlik güçlerine teslim olan Akdaş, işlemler için Diyarbakır'a getirildi.İşlemlerinden sonra Akdaş, Diyarbakır anneleriyle birlikte mücadele eden anne ve babasına kavuştu. Valilik İçkale Yerleşkesi'nde gerçekleşen kavuşma sırasında anne Gülperi Akdaş, oğluna sarılarak gözyaşları döktü. Anne Akdaş, oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, bu mutluluğu kendilerine yaşatan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet yetkililerine teşekkür etti. Anne Gülperi Akdaş, oğluna sarıldığı sırada "Aç mısın?" diye sordu. Oğlu da 'Hayır' cevabını verdi. Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan PKK'lı Mehmet Akdaş'ın annesi Gülperi ve babası Esat Akdaş geçtiğimiz yıl Mardin'den gelerek Diyarbakır annelerinin eylemine katılmıştı. Kandırılarak dağa götürülen Mehmet Akdaş'ın babası katıldığı eylemde yaptığı açıklamada, "Oğlum HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldı. Terör örgütü PKK'dan kaçmaya çalıştı ancak teröristler buna izin vermedi. Oğlumla konuştuk, 'Baba beni kurtarın'" ifadelerini kullanmıştı.MilliSavunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadesine yer verildi.