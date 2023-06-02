Erdoğan’ın oy oranı yüzde 52.18 olarak belirlendi

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci tur cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçlarını açıkladı. Bu kapsamda 28 Mayıs seçimlerinde yapılan itirazlar değerlendirildi ve sonuçlandırıldı. YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 27 milyon 834 bin 589 oy alıp yüzde 52.18 oy oranına ulaşarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 25 milyon 504 bin 727 oy ile yüzde 47.82 oy aldığını, sonuçların Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı. YSK Başkanlığı'nda açıklama yapan Yener, 28 Mayıs'taki ikinci tur oylamasına ilişkin 29 ile 31 Mayıs arasında yapılan itirazların Kurul tarafından sonuçlandırıldığını belirterek, "28 Mayıs 2023 tarihinde cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylamasında yurtiçinde 52 milyon 93 bin 375 seçmenimizin oy kullandığı görülmüş olup oy kullanma oranı yüzde 85.72, yurtdışında ise gümrükler dahil 1 milyon 930 bin 226 seçmenimiz oy kullanmış olup, katılım oranı yüzde 56.34 olarak gerçekleşmiştir. Yurtiçi ve yurtdışında toplam 54 milyon 23 bin 601 seçmenimizin oy kullandığı ve toplam katılım oranının yüzde 84.15 olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın toplam 27 milyon 834 bin 589 oy aldığı ve yüzde 52.18 oy oranına ulaştığı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 504 bin 724 oy aldığı ve toplam yüzde 47.82 oy oranına ulaştığı görülmüş olup, Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirmeler ve almış olduğu kararlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmış ve Resmi Gazete'ye gönderilmiştir" dedi. Yener, 14 Mayıs seçimlerine yurtiçinde 53 milyon 993 bin 683 seçmenin katıldığını, oy kullanma oranının yüzde 88.92 olarak gerçekleştiğini, 28 Mayıs'taki seçimlerde ise 52 milyon 93 bin 375 seçmenin oy kullandığını, oy kullanma oranının ise yüzde 85.72 olarak gerçekleştiğini bildirdi.