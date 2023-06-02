‘Hesap uzmanı’ndan fahiş hata

CHP'de2 hafta arayla gelen 2 seçim hezimetinin yankıları sürüyor. CHP kurmayları seçim mağlubiyetlerini gizlemeye çalışsa da istatistiksel veriler, yaşanan ağır hezimeti rakamlar eşliğinde gözler önüne seriyor. Her ortamda ve fırsatta kendisini 'hesap uzmanı' olarak nitelendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesap hatası, partisini milletvekili sayısı olarak son 5 seçimin gerisine düşürdü.Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için vekil listelerini ittifak ortaklarına açan CHP, kaptırdığı 39 vekil nedeniyle büyük hüsran yaşadı. Seçim sonuçlarına göre CHP 169 vekil çıkarmış gibi görünse de diğer parti vekillerinin istifa ederek kendi gruplarını kuracağı biliniyor. Bu durumda CHP'nin vekil sayısı 130'a düşecek. İlk istifa Gelecek Partisi'nden geldi. Gelecek Partisi'nin 10 vekili, CHP'ye ve TBMM'ye verdikleri istifa dilekçesinin ardından yemin töreninde kendi partileri ile yemin edeceklerini açıkladı.2011'de 135, Haziran 2015'te 132, Kasım 2015'te 134, 2018'de ise 146 milletvekili çıkaran CHP, 2023'e geldiğimizde bu rakamların altına düştü. Bilindiği üzere CHP, DEVA Partisi'ne 14 vekil, Gelecek Partisi'ne 10 vekil, Saadet Partisi'ne 10 vekil, Demokrat Parti'ye 3 vekil, İyi Parti'ye 1 vekil ve Türkiye Değişim Partisi'ne 1 vekil kontenjan ayırmıştı.