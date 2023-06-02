Mehmet Barlas’ı kaybettik

Türk basın tarihine damgasını vuran isimler arasında yer alan, 28 Şubat sürecinde sergilediği dik duruş ile Türkiye'ye örnek olan başyazarımız Mehmet Barlas (81) vefat etti. Entellektüel birikimi ile meslek hayatı boyunca birçok başarıya imza atan Barlas, yaklaşık 2 aydır Şişli'deki özel bir hastanede zatürre tedavisi görüyordu. Dün akşam durumu kötüye giden Barlas, saat 22.30 sıralarında hayata gözlerini yumdu. Barlas'ın kaybı, ailesi, sevenleri ve medya camiasını yasa boğdu.Barlas'ın pazar günü Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.Büyük gazetelerin birçoğunda çalışan Barlas, Ankara'da 1942 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971'de mezun oldu. Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda basın komisyonu başkanlığı yapan Barlas, gazetecilikle öğrencilik döneminde babası Cemil Sait Barlas'ın kurucusu olduğu Son Havadis gazetesinde tanıştı. Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başlayan Barlas, 12 Mart Muhtırası sonrası gazeteden çıkarıldı.İsmail Cem'in genel müdürlüğü döneminde TRT'de iç ve dış haberler danışmanlığı yapan Barlas, 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.Barlas, Son Havadis, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Star, Akşam, Posta ve Sabah'ın da aralarında olduğu birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı.Çeşitli dönemlerde Star TV, ATV, Show TV ve TGRT'de günlük haber yorumculuğu yapan Barlas, 2003'te kızı Ela Barlas ile haber programı hazırladı ve sundu. 2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yapan Barlas, NTV'de Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adlı programı sundu.NTV ve NTV Radyo'da Oğuz Haksever ile Türk Müziği'ne yönelik "Makam Farkı" adlı programı yapan Barlas, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesiydi.1968'de meslektaşı Canan Barlas ile evlenen Barlas'ın Cemil Barlas ve Ela Barlas adında iki çocuğu bulunuyor.Duayen gazetecinin "Rüzgar Gibi Geçti", "Latife Hanım'ın Sırları ve Türk Sosyetesi", "İş ve Siyaset Hayatında Kariyer Yapmak", "Türkiye Üzerine Pazarlıklar", "Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları" ve "Dün Dündür" adlı kitapları da bulunuyorCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Barlas'ın oğlu Cemil Barlas'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum.Basın dünyasının duayen isimlerinden Sabah Gazetesi'nin Başyazarı Mehmet Barlas'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.Basın dünyamızın duayen isimlerinden Sayın Mehmet Barlas'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Rabbim rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve Turkuvaz Medya Grubu'na taziyelerimi sunuyor ve sabırlar diliyorum.Sayın Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet, ailesine, okurlarına, sevenlerine ve tüm medya camiamıza bağsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet Olsun.