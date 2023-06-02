İzmir’de Metro ve tramvayda grev kapıya dayandı

UYUŞMAZLIK TUTANAĞI İMZALANDI

Taraflar arasında uyuşmazlık tutanağı imzalanırken arabulucu süreci de sona erdi. Sendikanın önümüzdeki günlerde son 60 günlük grev sürecini başlatması bekleniyor. Eğer bu süreçte de anlaşma sağlanamazsa metro ve tramvay çalışanları iş bırakacak. Durum böyle olunca İzmir'in toplu ulaşımda can damarını oluşturan metro ve tramvay seferleri duracak.