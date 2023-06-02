SABAH’tan anlamlı ziyaret

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde SABAH Gazetesi İstihbarat Şefi Halit Turan ile birlikte Eraslan Er'i ziyaret eden SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, terör örgütlerine yönelik düzenlenen başarılı operasyonların kahramanları olan özel harekat polislerine teşekkür etti.

Şimşek, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nı sızan Fetullahçı Terör Örgütü'nün temizlenmesinde etkin rol oynayan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Eraslan Er ve ekibine vatanın her ferdinin minnettar olduğunu aktardı.

"GÖZLERİNİ KIRPMADAN ÖLÜME KOŞAN KAHRAMANLAR"

Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ndeki Şehitlik Kürsüsündeki Şeref Defterini imzaladı. Özel Harekât kahramanlarıyla birlikte şehitler için dua eden Şimşek, "Vatan aşkıyla bu toprakları koruyan, bizim şerefli milletimiz uğruna gözlerini kırpmadan ölüme koşan, Türk milletinin kahraman şehitlerinin ruhları şad oldun. Başta bu şanlı Özel Harekat Şubesindeki şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Bu şehitliği yapan ve onların ruhunu yaşatan başta Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Eraslan Er olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Eraslan Er de ziyareti münasebetiyle Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'e memnuniyetlerini dile getirirken milletin ve devletin huzuru için çalıştıklarını belirterek teşekkür etti.