Togg’u kötüleyen muhalefet ‘milli değer’ dedi

Proje ve üretim aşaması dahil sürekli olarak 6'lı Masa'yı oluşturan partilerin sabotajlarına maruz kalan milli gururumuz Togg ile ilgili Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunun gerçekleştiği 28 Mayıs'ta CHP ve İyi Parti beklenmedik bir tutum izledi. CHP ve İyi Parti üyesi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcilerinin, Cumhur İttifakı mensubu müşahitlerinin, Togg amblemi içeren anahtarlık kullanılmasını yasaklamak için YSK'ya sundukları itiraz dilekçesinde zoraki bir itiraf yer aldı.İtiraz dilekçesinin 'Muhalefet şerhi' başlıklı kısmında, Togg'dan, "Milli bir değer" olarak bahsedildi. Yine CHP'li bir üye tarafından verilen dilekçede ise "Togg'un tüm ülkenin değeri olduğu" vurgusu yapıldı. İlçe Seçim Kurulu ise itiraz dilekçelerini amblemin bir parti rozeti olmadığı gerekçesiyle reddetti. Öte yandan AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel, sosyal medyadan söz konusu itiraz dilekçelerini paylaşarak, "Bu seçim CHP ve İyi Parti'ye; Togg'u kabul ettirdi. 'Ortak milli bir değerdir' dediler. 'Tüm ülkenin değeri olmalı.' dediler" derken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da, Özel'in paylaşımını alıntılayarak "İyi ki seçim var" paylaşımında bulundu.