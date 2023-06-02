Türkiye’nin istediği oldu İsveç’te terör yasası yürürlüğe girdi

Türkiye'nin NATO üyeliği için terörle mücadele konusunda daha sıkı önlemler almasını talep ettiği İsveç'te, terör örgütlerine üyeliğin suç kapsamına alınmasını öngören yasa dün yürürlüğe girdi. Yasa, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için başlıca taleplerinden biriydi. Yasa tasarısı, İsveç Parlamentosu'nda 3 Mayıs'ta yapılan oylamada 34'e karşı 268 oyla kabul edilmiş, 47 milletvekili ise oylamaya katılmamıştı. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, yeni ceza yasasıyla Türkiye'nin çekincelerinin karşılanacağını belirterek, "PKK'nın topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş.Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerini finanse etmek için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca uyuşturucu satışı ve İsveç toplumuna zarar veren çeşitli yollarla para toplamak için topraklarımızı üs olarak kullanıyor. Başka bir ülkede terör için kullanmaları, bizim bu faaliyetleri daha az ciddiye almamızı gerektirmez" ifadelerini kullanmıştı. İsveç'in NATO üyeliği için 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'ne kadar bir karar alınması hedeflenirken Ankara, Haziran 2022'deki Madrid Zirvesi'nde imzalanan üçlü muhtıradaki maddelerin tamamının yerine getirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. 1 Haziran'da terörle mücadele yasasının yürürlüğe girmesi olumlu olarak karşılanırken, İsveç'in ittifaka katılımına onay verilmesi için uygulamanın da görülmesinin lazım olduğu ifade ediliyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili seçiminin bitmesiyle Türkiye ile İsveç'in üyeliği konusunda diyaloğu yeniden başlatmak istediğini söyledi. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere ilerleyen günlerde Ankara'ya gelecek.İSVEÇ'IN NATO'ya üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanması için son adım olarak görülen yasa kapsamında terör örgütü faaliyetlerinde bulunanlara 4-8 yıl arasında hapis cezası verilebilecek. Ayrıca terör örgütlerini finanse eden veya destekleyen kişilerin gözaltına alınması ve yargılaması konusunda yetkiler de genişletilecek. Yasaya göre İsveç'te terör örgütü lideri olarak tanımlanan şahıslar, 20-25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.