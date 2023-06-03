Jandarmanın seçkin birliklerinden nokta operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

SEÇKİN BİRLİKTEN NOKTA OPERASYON

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır Lice Gönen kırsalında J-SİHA,ANKA-S ve Atak Taarruz Helikopterlerinin desteğinde 'Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan' operasyonu kapsamında; JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLER İÇİN SON TARİH

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarihe not düşerek, "29 Ekim 2023'te, Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, ANKA ve ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle gerçekleştirilen EREN Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında, 3 PKK'lı terörist, 1 M-16, 2 Kaleşnikov silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi" şeklinde paylaşımda bulundu.