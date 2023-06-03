Kılıçdaroğlu ‘Herkese eşit eğitim’ vurgusu ile açmıştı: Kayıt ücretıne yüzde 300 zam

Bursa'daMudanya Belediyesi tarafından inşa edilen ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 1.5 yıl önce açılışı gerçekleştirilen Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'nde fahiş zam skandalı yaşanıyor. Öğrenci başına bin 800 TL olan aylık eğitim ücreti yüzde 305'lik fahiş bir zamla 5 bin 500 TL ye yükseltildi. "Eğitimde fırsat eşitliği" sloganlarıyla açılan okulun velileri isyan etti. Bursa Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz'ın 2017 yılında inşasına başladığı ve temel atma törenine Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Zübeyde Ana Çocuk Akademisi, ancak 5 yıl sonra açılabilmiş ve 3 Ocak 2022'de açılış kurdelesini yine Kılıçdaroğlu kesmişti. CHP lideri açılış konuşmasında, "Herkese eşit eğitim ve eşit hizmet" vurgusu yapmıştı. Ancak 16 aydır hizmet veren okulda fahiş zam skandalı patlak verdi. 3-7 yaş arası öğrencilere eğitim veren okulda öğrenci başına aylık eğitim hizmet bedeli bin 800 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükseldi. Yeni dönem kayıtları için ayrıca velilerden kırtasiye gideri olarak da 4 bin TL istendi.Mudanya'nın Bademli ilçesinde açılan okuldaki törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin kimseyi ötekileştirmeden eşit hizmet anlayışıyla çalıştığını belirtmiş ve "Bu tesisi kente kazandıran başkana yürekten teşekkür ederim. Eşit eğitim eşit hizmet ilkesiyle çalışıyorlar. Bütün belediye başkanlarımızla gurur duyuyorum" demişti. Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, seçim döneminde Mudanyalılara "eğitimde fırsat eşitliği" diyerek bir okul inşa edeceği sözünü vermişti. Ancak CHP'li Başkan, okulu Mudanya merkez yerine, ilçenin en lüks ve pahalı semti olan Bademli'ye inşa etmiş ve büyük tepki çekmişti. Okulu açar açmaz ise öz yeğeni Müge Türkyılmaz'ı okulun başına getirerek müdür yapmıştı.Edirne'debir haftada sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK, FETÖ, DAEŞ ve MLKP mensubu 17 zanlı gözaltına alındı. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliklerince, son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 terör örgütü mensubu yakalandı. AA