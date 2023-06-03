Son dakika! AK Parti’nin A takımı belli oldu: İşte o isimler...





BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU KİMDİR?

Bahadır Yenişehirlioğlu, 1962 yılında Akhisar'da dünyaya gelmiştir. 1979 yılında Akhisar Lisesini bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve 1985 yılında mezun oldu. Daha sonra ise Manisa Akhisar'da serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Söz konusu derneklerde çalışmalarını halen devam ettiren Bahadır Yenişehirlioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.