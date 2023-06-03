8'LI koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 28 Mayıs ikinci tur seçimlerinde başarısız olmasının ardından ortakların birbirini suçlama eğilimi patlak verdi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de geçtiğimiz gün İyi Parti'nin 14 Mayıs seçimindeki inatçı tutumundan şikâyet etmişti. Ekmen, "İyi Parti'nin belli illerde listesini ayrı çıkarmadaki ısrarının Millet İttifakı'na 15-20 milletvekiline mâl olduğu tespit ediliyor. Biz bundan kaçındık" ifadelerini kullandı. İyi Parti Yerel Yönetimler Başkanı, Kurucular Kurulu Üyesi ve Muğla Milletvekili Metin Ergun ise Ekmen'in bu açıklamasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Ergun yaptığı açıklamada, DEVA Partisi'nin oy oranına vurgu yaparak şunları söyledi: "Sözünüzün çokluğu kadar oyunuz olsaydı seçimin sonucu değişirdi."