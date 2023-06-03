Terör saldırısı hazırlığındaki 6 PKK’lı tutuklandı! İzmir’de terör operasyonu: 6 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK üyelerinin büyük çaplı terör saldırılarında kullanmak üzere Menemen ilçesinde bir adreste bomba imal ettiği bilgisine ulaştı. Özel Harekat polisleri, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda iki araç ve bir iş yerinde arama yapıldı. Aramada, 6 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.