Türkiye Yüzyılı’nda kritik görev: Yeni Kabine’nin ekonomi kurmayları belli oldu

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile birlikte Türkiye ekonomisini yönetecek isimler de belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına getirilen isimleri Başkan Erdoğan tek tek açıkladı.