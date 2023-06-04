Haberler Gündem Haberleri AK Parti grup başkanı ve başkanvekilleri belli oldu
Giriş Tarihi: 4.6.2023

AK Parti grup başkanı ve başkanvekilleri belli oldu

AK Parti grup başkanı ve başkanvekilleri belli oldu
TBMM AK Parti Grup toplantısında yapılan seçimde Abdullah Güler grup başkanı, Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta grup başkanvekili seçildi. TBMM AK Parti Grup Genel Kurulu, 28'inci Dönem'de görev yapacak grup başkanı ve grup başkanvekillerinin seçimi için toplandı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Sivas Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanı seçildi. İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Emin Akbaşoğlu, Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise AK Parti Grup Başkanvekili oldular.
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti grup başkanı ve başkanvekilleri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA