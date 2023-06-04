Bakan Fahrettin Koca’dan yeni dönem mesajı: Türkiye Yüzyılı için çalışacağız





Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, önceki kabinede birlikte görev yaptığı arkadaşlarına teşekkür mesajını paylaştı. "Önceki kabinede birlikte görev yaptığımız bakan arkadaşlarıma yakından tanık olduğum başarıları sebebiyle teşekkür ediyorum. Yeni kabinede beraber görev yapacağımız arkadaşlarımı kutluyor, kendilerine üstün başarılar diliyorum. Ortak hayalimiz Türkiye Yüzyılı için çalışacağız" ifadesini kullandı.

