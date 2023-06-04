Haberler Gündem Haberleri Bakan Fahrettin Koca’dan yeni dönem mesajı: Türkiye Yüzyılı için çalışacağız
Giriş Tarihi: 4.6.2023 14:24 Son Güncelleme: 4.6.2023 14:34

Bakan Fahrettin Koca’dan yeni dönem mesajı: Türkiye Yüzyılı için çalışacağız

Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nda yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıkladı. Fahrettin Koca, yeni dönemde de Sağlık Bakanı olarak atandı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ortak hayalimiz Türkiye Yüzyılı için çalışacağız” mesajını yayınladı

Bakan Fahrettin Koca’dan yeni dönem mesajı: Türkiye Yüzyılı için çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Fahrettin Koca, yeni dönemde de Sağlık Bakanı olarak atandı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, önceki kabinede birlikte görev yaptığı arkadaşlarına teşekkür mesajını paylaştı. "Önceki kabinede birlikte görev yaptığımız bakan arkadaşlarıma yakından tanık olduğum başarıları sebebiyle teşekkür ediyorum. Yeni kabinede beraber görev yapacağımız arkadaşlarımı kutluyor, kendilerine üstün başarılar diliyorum. Ortak hayalimiz Türkiye Yüzyılı için çalışacağız" ifadesini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Fahrettin Koca’dan yeni dönem mesajı: Türkiye Yüzyılı için çalışacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA