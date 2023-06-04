Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD’da afet yönetimi toplantısına katıldı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"AFAD Başkanlığımızda, başta deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar olmak üzere, afet yönetimi ile ilgili ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bilimin yol göstericiliğinde, el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kardeşlik seferberliğimizle yaralarımızı birlikte saracağız."
AFAD Başkanlığımızda, başta deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar olmak üzere, #afet yönetimi ile ilgili ilk toplantımızı gerçekleştirdik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 4, 2023
Bilimin yol göstericiliğinde, el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Kardeşlik seferberliğimizle yaralarımızı birlikte saracağız🇹🇷… pic.twitter.com/oKJICLJwTm